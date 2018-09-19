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Как друг Путина Дерипаска финансирует владельца NewsOne Мураева. Расследование

Евгений Мураев
фото: open-ua
Известный дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным российский олигарх Олег Дерипаска через фирму в Австрии финансирует семью владельца телеканала NewsOne народного депутата от "Оппозиционного блока Евгения Мураева

Об этом говорится в расследовании журналиста программы "ШУСТРОВА LIVE" на Еспресо.TV Дмитрия Костюка.

Так, компания "Спецмонтаж" отца нардепа Владимира Мураева, которая производит системы вентиляций и с марта 2018 года начала поставлять в ЕС, имеет там единого заказчика - австрийский строительный холдинг STRABAG, учредителем которого и собственником почти трети акций через компанию Rasperia Trading Ltd является фигурант санкционного списка США Дерипаска.

Особенностью сотрудничества компаний Дерипаски и Мураева есть закрытый тендер и ценовая политика заказов в 2,5-3 раза выше рыночной. Согласно товарно-транспортной накладной от 1 июня 2018 года, продавец - компания с ограниченной ответственностью Kaspi передает покупателю - ООО STRABAG вентиляционные каналы объемом 3880 м и общей стоимостью 1 млн 403 тыс. 159 евро. Отправитель - владелец компании Kaspi Алексей Яковенко.

В общем весной 2018 года STRABAG приобрел в Kaspi свыше 15 тыс. м вентиляционных конструкций, на более 6 млн евро. Стоимость составляла более 420 евро за метр в то время, как средняя рыночная цена была 120 евро за метр.

В свою очередь, Kaspi покупает инженерно-конструкторские проекты в компании "Спецмонтаж" - весной 2018 года это было всего 16 проектов стоимостью от 200 тыс. до 760 тыс. евро каждый. Эти "проекты" не облагались налогом, а товарооборот было тщательно скрыт.

С иной товарно-транспортной накладной следует, что Алексей Яковенко ("Kaspi ЛТД") покупает у Владимира Мураева ("Спецмонтаж ЛТД") проекты общей стоимостью по меньшей мере более полумиллиона евро.

При этом до марта 2018 года ООО Kaspi не вело никакой хозяйственно-экономической деятельности, а ее уставнлой капитал составляет чуть более $1 тыс. В прошлом - с 2011 по 2013 год - Алексей Яковенко работал коммерческим директором киевского офиса компании "Спецмонтаж", то есть был одним из топ-менеджеров у Мураева.

Таким образом, предприятие Kaspi выглядит фирмой-прокладкой между Мураевым и холдингом Дерипсаки STRABAG, а продажа проектов и вентиляционных каналов является переброской денег. По этой схеме отцу владельца NewsOne перешли миллионы долларов.

Ранее, в 2000-м году, украинские СМИ называли Мураева причастным к приватизации Олегом Дерипаской Николаевского глиноземного завода через специально созданную компанию "Украинский алюминий".

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