Рада уволила старый состав Центризбиркома
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Постановление №4789Д об увольнении состава ЦИК поддержали 278 нардепов.
Читайте также. Выборы в объединенных территориальных громадах. Что это и для чего нужно
"Уволить с должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончанием срока полномочий: Астахову Тамару Валерьевну, Данилевского Юрия Николаевича, Жиденка Игоря Григорьевича, Лукаш Татьяну Леонидовну, Магеру Андрея Иосифовича, Осадчука Александра Кузьмича, Охендовского Михаила Владимировича, Райковского Бронислава Станиславовича, Усенко-Черную Жанну Ивановну, Чупахина Александра Михайловича, Швец Юлию Викторовну, Шелестова Александра Николаевича, Шелудько Валерия Евгеньевича", - говорится в постановлении.
Читайте также. Как трудовые мигранты могут голосовать на выборах президента. Объяснение ЦИК
- Напомним, 3 января президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что есть риск того, что ротация членов ЦИК состоится лишь частично.
- 5 февраля президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Все 14 кандидатов в состав обновленной ЦИК прошли спецпроверку. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос нового состава ЦИК депутаты могут рассмотреть 19 апреля. Однако 19 апреля вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии не вынесли на рассмотрение Рады.
- 5 июля Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта относительно обновления состава ЦИК. В БПП пообещали блокировать работу Рады до рассмотрения вопроса изменения ЦИК. Вопрос обновления ЦИК вернули на повестку дня, однако Рада так и не смогла его рассмотреть. Парубий заявил, что Рада должна проголосовать за обновление состава ЦИК в сентябре после начала 9 сессии парламентской работы.
- Рада постановила увеличить число членов ЦИК до 17 человек. Порошенко подписал закон об увеличении состава ЦИК.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-