Рада уволила старый состав Центризбиркома

20 сентября, 2018, 16:21

Депутаты Верховной Рады проголосовали за увольнение членов Центральной избирательной комиссии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Постановление №4789Д об увольнении состава ЦИК поддержали 278 нардепов.

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"Уволить с должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончанием срока полномочий: Астахову Тамару Валерьевну, Данилевского Юрия Николаевича, Жиденка Игоря Григорьевича, Лукаш Татьяну Леонидовну, Магеру Андрея Иосифовича, Осадчука Александра Кузьмича, Охендовского Михаила Владимировича, Райковского Бронислава Станиславовича, Усенко-Черную Жанну Ивановну, Чупахина Александра Михайловича, Швец Юлию Викторовну, Шелестова Александра Николаевича, Шелудько Валерия Евгеньевича", - говорится в постановлении.

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