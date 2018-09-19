Трамп не планирует санкции против "Северного потока-2"

19 сентября, 2018, 16:12

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не планирует вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Польское радио".

18 сентября во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции Трамп заявил, что не планирует вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. В то же время он раскритиковал “Северный поток -2”, назвав этот проект “абсурдным”.

Как сообщило издание, вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий напомнил, что Польша при поддержке Соединенных Штатов близка к блокированию Nord Stream 2. Ведь в декларации есть упоминание о том, что Варшава и Вашингтон будут противодействовать таким энергетическим проектам, которые угрожают безопасности.

"Ничто не означало, что такие санкции будут здесь объявлены. Здесь важное значение имеет отношение Соединенных Штатов, президент Дональд Трамп повторил отрицательную оценку этого проекта", - подчеркнул министр иностранных дел Польши,