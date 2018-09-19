Трамп считает абсурдом торговлю газом Германии с Россией

19 сентября, 2018, 13:51

Президент США Дональд Трамп назвал проект газопровода из России в Германию "Северный поток-2" "абсурдным" и "неадекватным"

Об этом заявил он в среду, 19 сентября, перед совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференцией, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на DPA.

"Германия платит РФ миллиарды долларов, что мы считаем неадекватным", - сказал он.

Трамп не впервые активно критикует "Северный поток-2". Он, в частности, и ранее заявлял, что релизация проекта только увеличит энергозависимость региона Центральной Европы от России.