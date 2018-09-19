Трамп считает абсурдом торговлю газом Германии с Россией
Об этом заявил он в среду, 19 сентября, перед совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференцией, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на DPA.
"Германия платит РФ миллиарды долларов, что мы считаем неадекватным", - сказал он.
Трамп не впервые активно критикует "Северный поток-2". Он, в частности, и ранее заявлял, что релизация проекта только увеличит энергозависимость региона Центральной Европы от России.
"Думаю, это точно очень плохо для немецкого народа. Говорю это четко и ясно", - сообщает DPA.
В частности, Трамп говорил и о "полном контроле" России над Германией по вопросу газа. Дуда накануне также раскритиковал идею газопровода.
"Это угроза абсолютного доминирования России в Европе, о поставках газа - это очевидно", - считает он. Германия же импортирует лишь 23 процента от общего потребления газа из РФ.
- Строительство "Северного потока -2" между Германией и Россией вызывает немало критики как в Европе, так и внутри самой Германии.
- Противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии. К слову, вице-спикер сената Польши заявил, что остановить строительство газопровода могут только американские санкции.
- Украина выступает против строительства газопровода и беспокоится о возможной потере статуса главной транзитной страны для российского газа в ЕС. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что потери для Украины могут составить $3 миллиарда ежегодно.
- Напомним, что в конце июля компания Nord Stream 2 уже начала заключать первые трубы в Германии в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток - 2".
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