Только США могут остановить строительство "Северного потока-2", - сенат Польши
18 сентября, 2018, 14:40
Польский вице-спикер сената Адам Белян заявил, что только американские санкции могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает "Польское радио".
Белян считает, что Польша и страны Восточной Европы могут в этом вопросе рассчитывать только на Вашингтон.
- По его мнению, Дания не сможет сопротивляться огромному давлению Германии дольше нескольких месяцев.Поэтому окончательное решение будет за американскими властями.
"Прошу обратить внимание на то, как много санкций администрация Дональда Трампа ввела против России в течение полтора года. Кажется, в США не было такого решительного президента в отношении России со времен Рональда Рейгана", - сказал Белян.
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- В конце июля компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в Германии в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.
- В начале сентября начали укладку труб для "Северного потока-2" побережья Финляндии.
- Строительство спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США, планируется завершить до конца 2019 года.
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