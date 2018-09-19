Стала известна причина отравления школьников в Днепре
Об этом сообщила ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области.
Сообщается, что за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждение города обратилось 39 учеников, большинство из них школьники начальных классов. У больных подтвердился диагноз "острая кишечная инфекция". У некоторых детей обнаружили вирусы.
"Установлено, что наиболее вероятная причина возникновения вспышки среди детей - загрязнение питьевой воды. Это стало возможным в связи с проблемами в системе внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения в учреждении", - сказано в сообщении.
В ведомстве также отметили, что во время обследования зафиксирована работа системы горячего и холодного водоснабжения в объединенном режиме. Это привело к снижению давления и обмена горячей воды с холодной. А застоявшаяся теплая вода послужила оптимальной средой для развития кишечных бактерий и вирусов.
"Мы имеем предположение, что к сетям холодного питьевого водоснабжения попала застойная горячая вода из этих резервуаров электроводонагревателей", - говорится в ведомстве.
- Напомним, 13 сентября стало известно, что в школе №62 города Днепра заболели ученики разных классов. Дети были госпитализированы в больницы города с признаками пищевого отравления.
- Сообщалось, что 17 сентября количество детей, заболевших в результате отравления в одной из школ Днепра, увеличилось до 38.
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