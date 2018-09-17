Отравление детей в Днепре: количество больных увеличилось до 38

17 сентября, 2018, 16:25

Количество детей, заболевших в результате отравления в одной из школ Днепра, увеличилось до 38

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил заместитель городского главы, директор департамента охраны здоровья в Днепровской горсовете Андрей Бабский в своем Facebook.

"По состоянию на 12:00 текущего дня заболели 38 детей. И сегодня уже можно говорить о положительной динамике. Больные дети чувствуют себя лучше. В настоящее время из стационаров выписаны под амбулаторный надзор 8 детей. В стационарах города и в дальнейшем находятся 22 ребенка и 8 детей получают лечение в домашних условиях", - сообщил Бабский.

Также, по его словам, врачи амбулаторий провели медицинский осмотр почти всех учеников 62-й школы по месту жительства.