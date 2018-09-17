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Отравление детей в Днепре: количество больных увеличилось до 38


фото: dp.informator
Количество детей, заболевших в результате отравления в одной из школ Днепра, увеличилось до 38

Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил заместитель городского главы, директор департамента охраны здоровья в Днепровской горсовете Андрей Бабский в своем Facebook.

"По состоянию на 12:00 текущего дня заболели 38 детей. И сегодня уже можно говорить о положительной динамике. Больные дети чувствуют себя лучше. В настоящее время из стационаров выписаны под амбулаторный надзор 8 детей. В стационарах города и в дальнейшем находятся 22 ребенка и 8 детей получают лечение в домашних условиях", - сообщил Бабский.

Также, по его словам, врачи амбулаторий провели медицинский осмотр почти всех учеников 62-й школы по месту жительства.

  • Напомним, 13 сентября стало известно, что в школе №62 города Днепра заболели ученики разных классов. Дети были госпитализированы в больницы города с признаками пищевого отравления.
  • На следующий день, 14 сентября, в Днепре из-за отравления в школе госпитализировали уже 18 детей с жалобами на ухудшение самочувствия.
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