В Днепре из-за массового отравления госпитализировали 16 учеников

13 сентября, 2018, 14:32

В Днепре из-за массового отравления в школе № 62, которое зафиксировано 12 сентября, госпитализировали шестнадцать учеников разного возраста

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Как отмечается, в состоянии средней тяжести дети находятся в инфекционных отделениях различных стационарных больниц города. Врачи оценивают состояние детей как средней тяжести, в реанимацию ни один ребенок не попал.

"Причины возникновения инфекции устанавливаются. С этой целью создана специальная комиссия, которая проверяет состояние здоровья других учащихся школы № 62 и их ближайшего окружения. Обследуют и персонал школьного пищеблока, инвентарь кухни и непосредственно продукты", - говорится в сообщении.

Для выяснения ситуации в горсовете собрали срочную пресс-конференцию. На полную реабилитацию пострадавших детей пообещали выделить средства из фонда мэра.