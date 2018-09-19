США готовы к новым переговорам с КНДР

19 сентября, 2018, 23:36

Вашингтон приветствовал результаты переговоров президента Южной Кореи и лидера КНДР и объявил о готовности к новому диалогу с Пхеньяном

Об этом заявил в Вашингтоне государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Укринформ.

"Мы приветствуем президента Муна и главу Кима с подтверждением совместного заявления, подписанного в Сингапуре, о полной денуклеаризации Корейского полуострова, в том числе по постоянному демонтажу всех объектов в городе Йонбйон в присутствии инспекторов США и МАГАТЭ", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Госсекретарь США также положительно оценил решение Ким Чен Ына о завершении объявленного ранее демонтажа ракетной базы Тончхан-ре на северо-востоке КНДР под наблюдением международных наблюдателей.

"Учитывая эти важные обязательства, Соединенные Штаты готовы немедленно приступить к переговорам по трансформации отношений между США и КНДР", - подчеркнул глава Госдепа.

Помпео отметил, что пригласил министра иностранных дел Северной Кореи встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе во время заседания Генассамблеи ООН. Параллельно, по его словам, запланированы встречи представителей власти КНДР со специальным представителем США по вопросам Северной Кореи в Вене.