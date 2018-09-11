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Ким Чен Ын "тепло" попросил Трампа о еще одном саммите между странами


фото: KCNA
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу с запросом о проведении нового саммита между странами

Об этом заявила пресс-секретарь администрации американского президента Сара Сандерс, сообщает издание BBC.

По ее словам, это "очень теплое" письмо показало "продолжающуюся приверженность Пхеньяна к сосредоточению внимания на ядерном разоружении". Таким образом, США уже рассматривают вопрос по планированию нового собрания.

"Первоочередная цель письма заключалась в том, чтобы попросить запланировать еще одну встречу с президентом, к которой мы открыты и уже находимся в процессе ее координации", - подчеркнула Сандерс.

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