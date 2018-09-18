Лидеры двух Корей встретились в КНДР, чтобы обсудить завершение войны
Об этом сообщает издание Reuters.
Отмечается, что в рамках визита главы южнокорейского правительства в КНДР они продолжат переговоры о ядерном разоружении и перспективах официального прекращения корейской войны.
Этот третий саммит между двумя Кореяит станет лакмусовой бумажкой для другой встречи, которую Ким Чен Ын недавно предложил провести с президентом США Дональдом Трампом.
Между тем Трамп попросил Мун Чжэ Ина быть "главным переговорщиком" между ним и Кимом после того, как американский глава отменил поездку в Пхеньян госсекретаря Майка Помпео в прошлом месяце.
Вашингтон хочет увидеть конкретные действия по денуклеаризации Северной Кореи, прежде чем согласиться с ключевой целью Пхеньяна - объявить о прекращении войны в Корее 1950-53 годов.
- Отметим, до этого Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за проведение парада в честь 70-летия КНДР без обычного показа ядерных ракет.
- Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея не сделала необходимых для денуклеаризации шагов, несмотря на договоренности между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
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