Лидеры двух Корей встретились в КНДР, чтобы обсудить завершение войны

18 сентября, 2018, 08:30

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретил премьер-министра Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который прибыл в Пхеньян

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что в рамках визита главы южнокорейского правительства в КНДР они продолжат переговоры о ядерном разоружении и перспективах официального прекращения корейской войны.

Этот третий саммит между двумя Кореяит станет лакмусовой бумажкой для другой встречи, которую Ким Чен Ын недавно предложил провести с президентом США Дональдом Трампом.

Между тем Трамп попросил Мун Чжэ Ина быть "главным переговорщиком" между ним и Кимом после того, как американский глава отменил поездку в Пхеньян госсекретаря Майка Помпео в прошлом месяце.

Вашингтон хочет увидеть конкретные действия по денуклеаризации Северной Кореи, прежде чем согласиться с ключевой целью Пхеньяна - объявить о прекращении войны в Корее 1950-53 годов.