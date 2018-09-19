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"Шахтер" - "Хоффенхайм". Все о матче Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
Сегодня "Шахтер" домашним матчем против немецкого "Хоффенхайма" стартует в Лиге чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й тур

Группа F

"Шахтер" (Украина) - "Хоффенхайм" (Германия)

19 сентября, Харьков, ОСК "Металлист"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 2"

С чем "Шахтер" подходит к старту в Лиге чемпионов

Новый сезон в Лиге чемпионов будет для "Шахтера" особенным. Летом в команде Паулу Фонсеки произошли существенные кадровые изменения, поэтому выступление на европейские арене должен дать ответ на вопрос, способен ли обновленный состав дончан и в дальнейшем принимать большие вызовы.

Уровень ожиданий от "Шахтера" вырос, несмотря на удачное выступление в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Команда Фонсеки смогла выйти в плей-офф из сложной группы, пропустив вперед лишь английский "Манчестер Сити" и оставив позади итальянский "Наполи" и голландский "Фейеноорд". В 1/8 финала дончан остановила итальянская "Рома", которая затем убрала с пути "Барселону" и добралась до полуфинала.

Повторить такой успех в нынешней ЛЧ "Шахтеру" будет сложно. Кроме "Хоффенхайма" соперником донетчан снова будет "Ман Сити" и крепкий французский "Лион".

Осенью прошлого года команду за собой вели бразильские полузащитники Фред и Бернард, которые уже оставили "горняков". Фред за рекордные для украинских клубов 59 млн евро перешел в английский "Манчестер Юнайтед", оставив брешь в центре поля. Бернард на правах свободного агента стал игроком другого английского клуба - "Эвертона". В португальскую "Бенфику" перешел и главный бомбардир команды - аргентинец Факундо Феррейра.

Зато "Шахтер" купил нескольких молодых бразильских футболистов - Майкона, Фернанду, Маркиньюша, но ни один из них сразу попасть в основу не смог. Из новичков сразу заиграл только Жуниор Мораес, который летом пришел из "Динамо" и забил за дончан уже 7 голов в чемпионате Украины.

Они помогли "Шахтеру" после 8 туров захватить уверенное лидерство в турнирной таблице. На счету команды Фонсеки семь побед и одно поражение от "Динамо" в 3-м туре (0:1). Эта неудача не помешала дончанам оторваться от киевлян, у которых есть матч в запасе, на 7 очков. Ближайшего преследователя - "Александрию", "горняки" опережают на 5 пунктов. Именно ее минувшие выходные команда Фонсеки победила в гостях со счетом 2:0 - отличились Марлос и Виктор Коваленко.

Что нужно знать о "Хоффенхайме"

"Хоффенхайм" не относится к немецким топ-клубам. Однако в прошлом сезоне команда Юлиана Нагельсманна удивила и на финише Бундеслиги вырвала третье место и путевку в Лигу чемпионов. Главным творцом успехом скромного клуба считают 31-летнего тренера, которого называют одним из самых перспективных в Европе. В прошлом году Нагельсманна признали лучшим тренером Германии.

После успешного прошлого сезона "Хоффенхайм" потерял двух лидеров - Марка Ута и Сержа Ганбри, которые перешли в "Шальке" и "Баварию" соответственно. Без этих игроков на страте нового чемпионата Германии команд из города Зинсхайм выглядит не так убедительно. В трех турах она одержала лишь одну победу - над "Фрайбургом" (3:1), и потерпела поражения от "Баварии" (1:3) и "Фортуны" (1:2).

Какими будут составы команд

"Шахтер" перед стартом в Лиге чемпионов имеет определенные кадровые проблемы. На несколько недель выбыл бразильский полузащитник Веллингтон Нем. На позиции атакующего хавбека его, вероятно, заменит Сергей Болбат, который хорошо себя зарекомендовал в матчах чемпионата Украины. Возможен и вариант с выходом в середине поля Виктора Коваленко, который имеет больший еврокубковый опыт, но сейчас выглядит не так убедительно.

В центре обороны из-за травмы на поле не выйдет Иван Ордец. Поэтому в паре с Ярославом Ракицким следует ожидать появления Сергея Кривцова или Давида Хочолави.

В "Хоффенхайме" кадровые проблемы более серьезные. Немцам сегодня не помогут травмированные защитники Эрмин Бичакчич и Касим Нуху. Прооперирован хавбек Надим Амири. Под вопросом и выход на поле капитана команды Кевина Фогта.

Кто будет фаворитом

Букмекеры считают фаворитом матча "Шахтер" - "Хоффенхайм" чемпионов Украины. На победу дончан предлагают коэффициент 1.91, на выигрыш немецкого клуба дают 3.8, вероятность ничьей оценивается в 3.75.

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