Лига чемпионов: "Ливерпуль" победил ПСЖ, результаты других матчей 1 тура
Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й тур
Группа А
"Монако" (Франция) - "Атлетико" (Испания) 1:2
Голы: Грансир, 18 - Коста, 31, Хименес, 45+1
"Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0:1
Гол: Пулишич, 85
Группа B
"Интер" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) 2:1
Голы: Икарди, 86, Весино, 90+2 - Эриксен, 53
"Барселона" (Испания) - ПСВ (Голландия) 4:0
Голы: Месси, 31, 77, 88, Дембеле, 74
Группа C
"Ливерпуль" (Англия) - ПСЖ (Франция) 3:2
Голы: Старридж, 30, Милнер, 36 (с пенальти), Фирмино, 90+2 - Менье, 40, Мбаппе, 83
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Наполи" (Италия) 0:0
Группа D
"Шальке" (Германия) - "Порту" (Португалия) 1:1
Голы: Эмболо, 64 - Отавио, 75 (с пенальти)
"Галатасарай" (Турция) - "Локомотив" (Россия) 3:0
Голы: Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+4 (с пенальти)
- "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов сегодня в Харькове матчем против немецкого "Гоффенгайма".
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Также соперниками команды Паулу Фонсеки на групповом раунде станут английский "Манчестер Сити" и французский "Лион".
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"Динамо" не смогло пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов и уступил в квалификации голландскому "Аяксу".
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