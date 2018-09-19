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На Виннитчине по просьбе священника Московского патриархата осквернены могилы погибших в Голодоморе, - СМИ

На кладбище в поселке Погребище Винницкой области неизвестные разрушили памятники семьи, которая погибла в Голодоморе. Это семья киноактрисы и телеведущей Галины Ковганич, которая относится к ридновирам

Со ссылкой на сообщение соцсетей, местный портал 0432.ua информирует, что к этому якобы причастен представитель УПЦ МП, который собрался построить там часовню.

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"Поп-вандал в Погребище на Виннитчине нанял люмпенов чтобы свалили памятник замученного во время Голодомора", - пишет пользователь Николай Ковалев.

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По его данным, среди похороненных - "четверо детей", а священник церкви Московского патриархата, о котором идет речь, является поклонником сталинщины и российской культуры. В частности, поет со сцены в костюме сотрудника НКВД.

  • Напомним, на Полтавщине священника УПЦ Киевского патриархата иерея Игоря Яворского во время похорон бойца ООС Владислава Карпуна священник УПЦ Московского патриархата пригрозил "забить до смерти", добавив, что "вспомнит все его проповеди против Путина".
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