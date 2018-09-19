На Виннитчине по просьбе священника Московского патриархата осквернены могилы погибших в Голодоморе, - СМИ

19 сентября, 2018, 10:15

На кладбище в поселке Погребище Винницкой области неизвестные разрушили памятники семьи, которая погибла в Голодоморе. Это семья киноактрисы и телеведущей Галины Ковганич, которая относится к ридновирам

Со ссылкой на сообщение соцсетей, местный портал 0432.ua информирует, что к этому якобы причастен представитель УПЦ МП, который собрался построить там часовню.

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"Поп-вандал в Погребище на Виннитчине нанял люмпенов чтобы свалили памятник замученного во время Голодомора", - пишет пользователь Николай Ковалев.

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По его данным, среди похороненных - "четверо детей", а священник церкви Московского патриархата, о котором идет речь, является поклонником сталинщины и российской культуры. В частности, поет со сцены в костюме сотрудника НКВД.