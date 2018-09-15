"Я тебе еще припомню твои проповеди против Путина", - служитель Московского патриархата выгнал священника УПЦ КП с похорон бойца ООС

15 сентября, 2018, 21:10

На Полтавщине священника УПЦ Киевского патриархата иерея Игоря Яворского во время похорон бойца АТО священник УПЦ Московского патриархата Николай Ковалев пригрозил "забить до смерти", добавив, что "вспомнит все его проповеди против Путина"

Об этом сам Яворский написал в Facebook.

По его словам, этот досадный случай произошел 11 сентября 2018 года.

"Я, как священнослужитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, как неравнодушный гражданин Украины, присутствовал на похоронах бойца АТО Владислава Карпуна, чтобы отдать почести защитнику государства. О своем намерении я заблаговременно сообщил главе РГА, военному комиссариату и двум ветеранам АТО, отметив, что не претендую на чин отпевания, но помолиться, отдать последнюю дань уважения и попрощаться - чувствую своим долгом", – пишет священник.

Во время церемонии, по его словам, произошел недопустимый инцидент.

“Когда выстроилась траурная процессия: впереди – колонна людей с венками, за ними - три священника Московского патриархата. Я занял место за ними в колонне, как положено священнику, будучи в подряснике с крестом, без облачения, при этом не совершая никаких действий, не говоря ни слова, - рассказывает священник УПЦ КП. - В один из моментов, внезапно, без причины священник Московского патриархата Николай Ковалев подошел ко мне вплотную, схватил за локоть и, резко сжимая, агрессивно произнес такую угрозу (цитирую дословно): "Слушай сюда! Иди отсюда. Сейчас дам команду своим, тебя на носках понесут...(на жаргоне это означает "забьют ногами до смерти"). Я тебя еще вспомню твои проповеди против Путина".

Яворский пишет, что вынужден был отступить на шаг назад и освободиться, вырвав руку от захвата и тихонько призвал священников остановиться в своей агрессии и чтить память погибшего. После этого, на протяжении всего пути, угрозы расправой продолжались со стороны Ковалева, но уже на расстоянии.

"Хочу отметить, что за весь период пребывания в сане иерея я ни разу не допустил себе высказаться негативно в адрес этого священника и не провоцировал никак конфронтации между конфессиями. Об этом свидетельствует моя страница на Facebook, где я призываю к миру и согласию. Зато со стороны Ковалева уже были подобные случаи, в частности, когда он оклеветал меня, будто бы я пытался захватить его храм. При этом вывел своих сторонников на акцию протеста к Вознесенскому храму. После службы провел собрание, где открыто говорил людям неправду о намерениях захвата мной храма, разжигая агрессию против меня, как священника и в целом против Киевского патриархата . А в это время я лежал дома с температурой и не подозревал о таких событиях", - пишет отец Игорь.

Он говорит, что инцидент, который произошел в селе Великая Рублевка Котелевского района Полтавской области видели много людей, “однако в свидетели призвать не могу никого, так как с ними не знаком, а те, которых знаю, сторонники о. Николая”.

“Как священнослужитель, который не имеет права лжесвидетельствовать, каждое слово могу подтвердить только церковным образом, поклявшись на Святом Евангелии и престоле. Итак, дойдя с процессией до сельского храма, я принял решение воздержаться от дальнейшего участия в мероприятии, чтобы снова не наткнуться на агрессивные действия и провокации со стороны священников Московского патриархата. Я поражен, как может священник в облачении, который через минуту будет молиться Богу за погибшего, позволять себе с невероятной агрессией и злобой, прямо возле тела воина высказываться на "жаргоне", нести угрозы в момент скорби и траура. Хочется обратиться к ним с вопросом: "Святые отцы! Вы, наверное, забыли, что сан человек принимает для того, чтобы приводить людей к Богу, учить их христианским добродетелям и самым быть примером этих добродетелей", - завершил священник УПЦ КП.