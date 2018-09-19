ГБР начнет работу в ноябре, – Труба

19 сентября, 2018, 17:17

Государственное бюро расследований откроет первые производства в ноябре этого года

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба 18 сентября на заседании комитета министров Совета Европы в Страсбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

"Государственное бюро расследований начнет работу как правоохранительный орган. Это произойдет в ноябре этого года сразу после назначения на должности следователей территориальных управлений", – заявил Труба.

Как сообщается, в ГБР должны избрать 1,5 тысячи сотрудников, для этого объявляли конкурс на 674 поста, который уже подходит к концу. По словам Трубы, избран 320 победителей конкурса и часть из них уже назначена на должность.

"На завершающем этапе – собеседования с кандидатами на должности следователей территориальных управлений Бюро. Нужно около месяца, чтобы завершить этот конкурс", – сказал Труба.

По его словам, нужно внести изменения в закон о ГБР, завершить формирование территориальных управлений и получить помещение, которое соответствует требованиям правоохранительного органа.

Однако, по словам Трубы, не все пункты будут выполнены в ближайшее время. Но в ГБР нет возможности ждать, поэтому орган начнет работу с теми ресурсами, которые имеют на данный момент.