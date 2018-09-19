ГБР начнет работу в ноябре, – Труба
Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба 18 сентября на заседании комитета министров Совета Европы в Страсбурге, сообщает пресс-служба ведомства.
"Государственное бюро расследований начнет работу как правоохранительный орган. Это произойдет в ноябре этого года сразу после назначения на должности следователей территориальных управлений", – заявил Труба.
Как сообщается, в ГБР должны избрать 1,5 тысячи сотрудников, для этого объявляли конкурс на 674 поста, который уже подходит к концу. По словам Трубы, избран 320 победителей конкурса и часть из них уже назначена на должность.
"На завершающем этапе – собеседования с кандидатами на должности следователей территориальных управлений Бюро. Нужно около месяца, чтобы завершить этот конкурс", – сказал Труба.
По его словам, нужно внести изменения в закон о ГБР, завершить формирование территориальных управлений и получить помещение, которое соответствует требованиям правоохранительного органа.
Однако, по словам Трубы, не все пункты будут выполнены в ближайшее время. Но в ГБР нет возможности ждать, поэтому орган начнет работу с теми ресурсами, которые имеют на данный момент.
- Ранее сообщалось, что внешняя комиссия выбрала 27 победителей руководящего состава Бюро - директоров территориальных органов и руководителей управлений центрального аппарата. Согласно законодательству, все они должны пройти проверку государственными органами власти.
- Конкурсная комиссия уничтожила полиграф-записи 27 кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований. Руководитель ГБР Роман Труба отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении этих кандидатов на должности.
- В июле Госбюро расследований объявило конкурс на более 40 руководящих должностей, среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений.
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