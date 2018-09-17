Ярмоленко прокомментировал феерическую игру за "Вест Хэм"
17 сентября, 2018, 12:47
Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от победного матча против "Эвертона"
Об этом Ярмоленко, который забил свои дебютные два гола в чемпионате Англии, написал в Instagram.
"Мы с нетерпением ждали этого дня! Это была отличная работа, команда. Мы сделали только первый шаг, у нас впереди новые вызовы", – написал украинец.
- Дубль Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Эвертоном", которая оказалась для лондонцев первой в чемпионате Англии.
- Болельщики "Вест Хэма" признали украинского полузащитника лучшим футболистом матча против "Эвертона".
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