Ярмоленко прокомментировал феерическую игру за "Вест Хэм"

17 сентября, 2018, 12:47

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от победного матча против "Эвертона"

Об этом Ярмоленко, который забил свои дебютные два гола в чемпионате Англии, написал в Instagram.

"Мы с нетерпением ждали этого дня! Это была отличная работа, команда. Мы сделали только первый шаг, у нас впереди новые вызовы", – написал украинец.