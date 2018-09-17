Дубль Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу в чемпионате Англии
17 сентября, 2018, 08:50
Украинский футболист Андрей Ярмоленко забил первые голы за "Вест Хэм" и принес своей команде победу над "Эвертоном" в чемпионате Англии
В матче 5-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" Ярмоленко вышел в стартовом составе и вывел "Вест Хэм" вперед на 11-й минуте. Еще в первом тайме украинский полузащитник оформил дубль отличным обводящим ударом.
Также Ярмоленко заработал желтую карточку и был заменен на 82-й минуте. "Вест Хэм" победил в гостях "Эвертон" со счетом 3:1 и набрал первые 3 очка в сезоне.
Для украинца голы в ворота команды из Ливерпуля стали первыми, забитыми за "Вест Хэм" в официальных матчах.
- Ранее тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини объяснил, почему не ставит Андрея Ярмоленко в стартовый состав.
- Гол Ярмоленко помог сборной Украины победить Словакию в Лиге наций и приблизиться к рекорду Андрея Шевченко.
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