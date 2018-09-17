Фаны "Вест Хэма" признали Ярмоленко лучшим игроком матча с "Эвертоном"
17 сентября, 2018, 11:00
Болельщики английского "Вест Хэма" назвали украинца Андрея Ярмоленко лучшим игроком матча чемпионата Англии
Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.
В матче 5-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" украинский полузащитник сделал дубль и помог "Вест Хэма" победить со счетом 3:1. Эти голы стали для Ярмоленко первыми за лондонский клуб.
После игры болельщики "Вест Хэма" признали украинца лучшим игроком матча. За него проголосовали 49% фанов.
goals on his first @premierleague start! pic.twitter.com/g78uaPDbAK— West Ham United (@WestHamUtd) 16 сентября 2018 г.
- В матча против "Эвертона" Андрей Ярмоленко впервые вышел в стартовом составе "Вест Хэма" в чемпионате Англии и сразу отметился дублем.
- Ранее главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини объяснил, почему не ставит украинского футболиста в стартовый состав.
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