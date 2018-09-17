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Фаны "Вест Хэма" признали Ярмоленко лучшим игроком матча с "Эвертоном"


фото: REUTERS
Болельщики английского "Вест Хэма" назвали украинца Андрея Ярмоленко лучшим игроком матча чемпионата Англии

Об этом сообщает "Вест Хэм" в twitter.

В матче 5-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" украинский полузащитник сделал дубль и помог "Вест Хэма" победить со счетом 3:1. Эти голы стали для Ярмоленко первыми за лондонский клуб.

После игры болельщики "Вест Хэма" признали украинца лучшим игроком матча. За него проголосовали 49% фанов.

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