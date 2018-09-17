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"Динамо" снова потеряло очки в чемпионате Украины

В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" не смогло переиграть "Зарю"

Матч в Запорожье завершился вничью 1:1. "Заря" открыла счет на 44-й минуте усилиями Артема Громова. "Динамо" отыгралось на 67-й минуте, когда забил Сергей Сидорчук.

"Динамо" набрало 14 очков и осталось на третьей позиции в турнирной таблице. Киевлян опережает "Шахтер", который имеет 21 пункт, и "Александрия", набравшая 16 баллов.

Динамовцы довели свою безвыигрышную серию в разных турнирах до пяти матчей. В последний раз команда Александра Хацкевича побеждала еще в середине августа.

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