"Динамо" снова потеряло очки в чемпионате Украины
17 сентября, 2018, 09:15
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" не смогло переиграть "Зарю"
Матч в Запорожье завершился вничью 1:1. "Заря" открыла счет на 44-й минуте усилиями Артема Громова. "Динамо" отыгралось на 67-й минуте, когда забил Сергей Сидорчук.
"Динамо" набрало 14 очков и осталось на третьей позиции в турнирной таблице. Киевлян опережает "Шахтер", который имеет 21 пункт, и "Александрия", набравшая 16 баллов.
Динамовцы довели свою безвыигрышную серию в разных турнирах до пяти матчей. В последний раз команда Александра Хацкевича побеждала еще в середине августа.
- Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пока не собирается увольнять Александра Хацкевича.
- Форвард киевлян Артем Беседин заверил, что успеет восстановиться от травмы к стартовому матчу Лиги Европы против казахстанской "Астаны".
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