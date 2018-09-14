Травмированный форвард "Динамо" рассказал, восстановится ли к Лиге Европы
14 сентября, 2018, 14:33
Футболист киевского "Динамо" Артем Беседин назвал сроки своего возвращения на поле после травмы
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам Беседина, он не поможет команде 16 сентября в матче чемпионата Украины против "Зари", но восстановится к игре Лиги Европы против казахстанской "Астаны", которая состоится 20 сентября.
"Мне уже значительно лучше, со среды начал бегать, в матче с "Зарей" врачи не разрешают мне участвовать, но пообещали, что к поединку с "Астаной" уже буду готовиться. Пока занимаюсь по индивидуальной программе, нужно, как следует, залечить ногу. Надеюсь, в ближайшее время уже буду тренироваться в общей группе", - сказал Беседин.
- Кроме "Астаны", соперниками "Динамо" на групповом раунде Лиги Европы будут французский "Ренн" и чешский "Яблонец".
- Президент киевского клуба Игорь Суркис, заявил, что пока не будет увольнять главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича.
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