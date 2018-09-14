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Суркис рассказал, будет ли увольнять Хацкевича с "Динамо"


фото: footballua.tv
Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался относительно вероятного увольнения тренера киевлян Александра Хацкевича

Об этом сообщает Dynamomania.com.

По словам Суркиса, он решил дать Хацкевичу шанс, поскольку тренер проводит большую работу с молодыми футболистами.

"Мы второй сезон подряд не попадаем в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я бы убрал главного тренера. Но я вижу какую титаническую работу проводит Хацкевич с молодыми игроками. Как ему трудно привить им футбол, в который он бы хотел играть. Я считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, что если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами", - сказал Суркис.

  • "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов уступил голландскому "Аяксу" и второй сезон подряд не пробилось в групповой раунд турнира.
  • Александр Хацкевич заговорил об отставкепосле поражения от "Карпат" в чемпионате Украины, но решил пока остаться в киевском клубе.
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