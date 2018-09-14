Суркис рассказал, будет ли увольнять Хацкевича с "Динамо"

14 сентября, 2018, 08:47

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался относительно вероятного увольнения тренера киевлян Александра Хацкевича

Об этом сообщает Dynamomania.com.

По словам Суркиса, он решил дать Хацкевичу шанс, поскольку тренер проводит большую работу с молодыми футболистами.

"Мы второй сезон подряд не попадаем в Лигу чемпионов. В прошлом году это можно было списать на то, что Хацкевич только принял команду. Сейчас, зная меня, 5-6 лет назад я бы убрал главного тренера. Но я вижу какую титаническую работу проводит Хацкевич с молодыми игроками. Как ему трудно привить им футбол, в который он бы хотел играть. Я считаю, что ему надо дать еще шанс. Уверен, что если команда услышит его и меня, большие победы будут не за горами", - сказал Суркис.