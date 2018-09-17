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Под зданием ГПУ схватки: силовики распыляют газ и поливают водой митингующих


фото: Громадське
Под зданием Генпрокуратуры Украины в Киеве начались столкновения между силовиками и представителями националистических движений

Об этом сообщает Общественное.

На месте происшествия люди в футболках праворадикальной организации С14 и полиция диалога.

В партии "Национальный корпус" заявили, что под стены Генпрокуратуры скачали подразделение спецназовцев Нацполиции, среди которых активисты узнают бывших беркутовцев с Майдана".

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Сообщается, что силовики применили слезоточивый газ. "Украинская правда" пишет, что активистов поливали водой.

Причиной акции протеста является выдача России подозреваемого в участии в "ИГ" в Сирии Тимура Тумгоева.

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Ранее в ГПУ выдачу Тумагоева объяснили тем, что после поступления запроса от РФ ГПУ провела экстрадиционную проверку и не выявила обстоятельств, которые затруднили бы выдачу, а после принятия решения об экстрадиции Тумгоев имел возможность его обжаловать.

Также отметили, что Тумгоев попросил политического убежища, однако украинские государственные органы отказали ему в этом, а суды подтвердили отказ. В ГПУ также отметили, что никаких данных об участии Тумгоева в АТО или о желании участвовать в операции ГПУ не получала.

В то же время выдача Тумгоева России вызвала общественный резонанс и критику от общественности.

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