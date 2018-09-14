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Украина выдала России подозреваемого в участии в "ИГ" в Сирии. ГПУ объяснила почему


фото: narodna-pravda
Украина экстрадировала на запрос РФ Тимура Тумгоева, которого российские власти подозревают в участии в структурном подразделении террористической организации "Исламское государство" на территории Сирии

Представитель ГПУ Андрей Лысенко объяснил в Facebook причины выдачи Тумгоева России.

По словам Лысенко, после поступления запроса от РФ ГПУ провела экстрадиционную проверку и не выявила обстоятельств, которые затруднили бы выдачу, а после принятия решения об экстрадиции Тумгоев имел возможность его обжаловать.

"Лицо в полной мере воспользовалось предоставленным ему правом на судебное обжалование решения центрального органа Украины о выдаче. В удовлетворении жалобы на указанное решение ГПУ о выдаче было отказано судами первой и апелляционной инстанций. То есть, постановление ГПУ о выдаче вступило в силу", - пояснил Лысенко.

Представитель ГПУ также отметил, что Тумгоев попросил политического убежища, но украинские государственные органы отказали ему в этом, а суды подтвердили отказ.

"Тумгоев Т. Х. дважды (в 2016 и 2017 годах) обращался в органы миграционной службы с заявлением о получении статуса беженца. По результатам рассмотрения первого заявления Тумгоеву Т. Х. было отказано в ее принятии. После просмотра указанного решения органов миграционной службы Украины административными судами первой и апелляционной инстанций признан законным. По результатам рассмотрения второго заявления было отказано в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Указанное решение также было пересмотрено административными судами и оставлено в силе. То есть, лицо в полной мере воспользовалось правом для обращения за защитой на территории Украины, однако оснований для предоставления статуса беженца установлено не было", - написал Лысенко.

Кроме того, представитель ГПУ привел позицию Европейского суда по правам человека по этому делу.

"ЕСПЧ также рассматривалось обращение Тумгоева Т. Х. о принятии мер по приостановке процедуры экстрадиции в РФ. 17.11.2016 ЕСПЧ принял решение о приостановлении рассмотрения дела заявителя в порядке Правила 39 Регламента суда (приостановление экстрадиции) до момента получения информации от правительства Украины и заявителя. ГПУ были предоставлены все запрашиваемые документы, после изучения которых ЕСПЧ отменил действие всех ограничительных мер. То есть, и ЕСПЧ не было установлено препятствий для рассмотрения Украиной запроса о выдаче указанного лица. Приведенная информация свидетельствует о соблюдения прав иностранного гражданина на территории Украины, отсутствие нарушений в действиях компетентных органов Украины при его выдаче", - подытожил Лысенко.

Представитель ГПУ также отметил, что никаких данных об участии Тумгоева в АТО или о желании участвовать в операции ГПУ не получала.

В то же время выдача Тумгоєва России вызвала общественный резонанс и критику.

"Напомню, специально для ГПУ - Москва также считает террористом Олега Сенцова. Также Москва считает Крым частью РФ, украинскую армию - "карателями", что "на Украине идет гражданская вайна", а украинцев не существует как нации. И что дальше? Напомню, если кто забыл или не знает - в РФ нет ни одной правовой ситстеми. Это немного модифицированная сталинская карательная машина. Отдавать этой карательной машине ее политического врага - значит отдавать его на пытки и верную смерть. Отдавать в те же лапы, с которых мы стремимся вырвать наших политических пленников. Претензий к Тумгоева в Украине не было. Требований его осудить или выдать от каких-то третьих государств - тоже. Только требование экстрадиции от РФ. На самом деле это просто дикая ситуация. На пятом году войны украинская власть выдает Москве ее врага. И более того, считает это вполне нормальным", - написал народный депутат Андрей Ильенко.

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