Пакьяо рассказал подробности боя-реванша с Мейвезером

17 сентября, 2018, 14:39

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо подтвердил, что договаривается с американцем Флойдом Мейвезером о еще одном супербое

Об этом сообщает BoxingScene.

Пакьяо назвал вероятность поединка, о котором объявил Мейвезер, высокой.

"Вероятность того, что бой состоится, высока. Мейвезер хочет вернуться и отобрать у меня пояс. Мы встретились на одном мероприятии в Японии. Он предложил бой. Я ответил - давай сделаем это, возвращайся в ринг и давай драться, у меня есть пояс", - сказал Пакьяо.

Мейвезер и Пакьяо встречались 2 мая 2015 года в бою за титулы WBA super, WBC, WBO, единогласным решением судей победил американец.