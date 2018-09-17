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Пакьяо рассказал подробности боя-реванша с Мейвезером


фото: boxingscene
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо подтвердил, что договаривается с американцем Флойдом Мейвезером о еще одном супербое

Об этом сообщает BoxingScene.

Пакьяо назвал вероятность поединка, о котором объявил Мейвезер, высокой.

"Вероятность того, что бой состоится, высока. Мейвезер хочет вернуться и отобрать у меня пояс. Мы встретились на одном мероприятии в Японии. Он предложил бой. Я ответил - давай сделаем это, возвращайся в ринг и давай драться, у меня есть пояс", - сказал Пакьяо.

Мейвезер и Пакьяо встречались 2 мая 2015 года в бою за титулы WBA super, WBC, WBO, единогласным решением судей победил американец.

  • В конце прошлой неделе Флойд Мейвезер заявил, что до конца этого года проведет бой-реванш против Мэнни Пакьяо.
  • Знаменитый филиппинский боксер в конце сентября приедет в Киев на конгресс WBС.
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