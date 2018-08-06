Знаменитый боксер Пакьяо едет в Киев
Об этом сообщает klitschko-brothers.
Первый и единственный боксер, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях, подтвердил свое участие в 56-м конгрессе WBC, который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве. Об этом украинскому оргкомитету конвенции рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.
Ранее свое участие в киевском конгрессе WBC подтвердили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. А также потенциальный соперник нашего Александра Усика - британец Тони Бэллью, мексиканец Хулио Сезар Чавес, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боуи и другие легендарные боксеры прошлого.
В столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. Среди них будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры.
- Во время конгресса в Киеве должен состояться выставочный бой между экс-чемпионами мира в супертяжелом весе украинцем Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом.
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Ранее Мэнни Пакьяо заявил, что ради поединка против Василия Ломаченко готов опуститься в весовую категорию украинца.
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