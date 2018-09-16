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Мейвезер возвращается на ринг


фото: СпортОнлайн.ua
Американский боксер Флойд Мейвезер написал в своем инстаграме, что в этом году сразится с филиппинцем Мэнни Пакьяо

Объявление сделано под видеозаписью, на которой оба боксера разговаривают во время музыкального фестиваля в Токио. Из-за громкой музыки трудно разобрать их разговор. Позже телеканал ESPN опубликовал запись, на котором Мейвезер сказал: "Токио, Япония, вот и мы ... Я вернусь в декабре", передает Интерфакс-Украина.

Бойцы уже встречались 2 мая 2015 года. Судьи единогласно присудили победу Мейвезеру.

Читайте также: Как Мейвезер победил Макгрегора в самом дорогом бою всех времен

Мейвезер и Пакьяо выступают в полусреднем весе. 41-летний Мейвезер остался непобежденным чемпионом. В прошлом году он дрался на боксерском ринге против чемпиона в смешанных единоборствах ирландца Конора Макгрегора. Это был один из самых дорогих боев в истории. По разным сообщениям, Мейвезер заработал $300 млн, а Макгрегор - $100 млн.

Последний бой 39-летнего Пакьяо состоялся в июле. Филиппинец нокаутировал боксера из Аргентины Лукаса Матиссе.

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