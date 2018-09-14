 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Тренер "Вест Хэма" объяснил, почему Ярмоленко сидит в запасе


фото: twitter
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассказал о перспективах украинца Андрея Ярмоленко в чемпионате Англии

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".

По словам чилийского тренера, Ярмоленко еще не адаптировался к чемпионату Англии с его высоким темпом.

"Думаю, Андрею нужно время, чтобы лучше приспособиться к Премьер-лиге и ее высокому темпу. Он вингер, постоянно играет в атаке, улучшает свой футбол. Увидим, когда он сможет выйти в старте", - сказал Пеллегрини.

Ярмоленко принял участие во всех четырех матчах "Вест Хэма" в чемпионате Англии, но выходил исключительно на замену.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 сентября, 2018 пятница

больше новостей

14 сентября, 2018 пятница

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать