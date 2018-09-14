Тренер "Вест Хэма" объяснил, почему Ярмоленко сидит в запасе
14 сентября, 2018, 17:10
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассказал о перспективах украинца Андрея Ярмоленко в чемпионате Англии
Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".
По словам чилийского тренера, Ярмоленко еще не адаптировался к чемпионату Англии с его высоким темпом.
"Думаю, Андрею нужно время, чтобы лучше приспособиться к Премьер-лиге и ее высокому темпу. Он вингер, постоянно играет в атаке, улучшает свой футбол. Увидим, когда он сможет выйти в старте", - сказал Пеллегрини.
Ярмоленко принял участие во всех четырех матчах "Вест Хэма" в чемпионате Англии, но выходил исключительно на замену.
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