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Ярмоленко приблизился к уникальному достижению Шевченко


фото: REUTERS
Андрей Ярмоленко почти догнал Андрея Шевченко по количеству победных голов за сборную Украины по футболу

Об этом сообщает "Команда 1".

Ярмоленко имеет 13 победных голов за сборную Украины. Именно его мяч с пенальти принес победу украинцам в матче против Словакии (1:0) в Лиге наций.

Больше победных голов за национальную команду только у Андрея Шевченко - 14. Также в топ-5 входят Сергей Ребров (7), Сергей Назаренко (6) и Олег Гусев (4).

Всего Шевченко забил 48 голов за сборную, у Ярмоленко - 36.

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