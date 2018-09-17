Большинство российских дипломатов в Украине работают на спецслужбы, - Климкин

17 сентября, 2018, 14:50

В МИД считают, что почти все российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время Седьмого Евроатлантического форума в Киеве, сообщает "Радио Свобода".

По словам министра, Украина уменьшила количество консулов и выгнала всех, кто работал на спецслужбы.

“На самом деле, там практически все работают на спецслужбы. Наши дипломатические отношения есть только в виртуальном пространстве - здесь российские спецслужбы, там наши консулы” - сказал он.

Также Климкин добавил, что Украина испытывает недостаток консулов в России, на территории которой находятся почти три миллиона украинцев.

"Консулов не хватает, они сильно задействованы с политическими заключенными", - отметил глава.