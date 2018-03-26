Россияне, которых высылает Украина, являются представителями спецслужб, - МИД

26 марта, 2018, 19:58

В украинском МИД заявляют, что российские дипломаты, которых собираются выслать, являются представителями спецслужб РФ

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает 112.ua.

"В духе солидарности с нашими британскими партнерами, трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками мы сегодня вместе с компетентными органами приняли решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, что остались, это и из Киева, и из Генконсульства России на территории Украины. Мы получили все доказательства, эти 13 являются представителями российских спецслужб”,- заявила Беца.

Пресс-секретарь добавила, что сейчас должно произойти вручение соответствующей ноты временно поверенному РФ в Украине о выдворении этих дипломатов и объявления их персонами нон грата.

"Это только начало той политики в отношении России, что приведет к ее дальнейшей изоляции из-за пренебрежения международным правом, нарушения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, использования запрещенного оружия на территории другого государства. Конечно, надо усилить санкционные рычаги с РФ, и все партнеры понимают", - добавила она.

Между тем первая заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко отмечает, что в Украине давно нет российского посла, и дипломатов - минимум.

"Наши дипломатические отношения сведены к минимуму, в посольствах остались в основном консулы, для правовой и консульской помощи гражданам", - отметила она в Facebook.

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