Россияне, которых высылает Украина, являются представителями спецслужб, - МИД
Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает 112.ua.
"В духе солидарности с нашими британскими партнерами, трансатлантическими партнерами, европейскими союзниками мы сегодня вместе с компетентными органами приняли решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, что остались, это и из Киева, и из Генконсульства России на территории Украины. Мы получили все доказательства, эти 13 являются представителями российских спецслужб”,- заявила Беца.
Пресс-секретарь добавила, что сейчас должно произойти вручение соответствующей ноты временно поверенному РФ в Украине о выдворении этих дипломатов и объявления их персонами нон грата.
"Это только начало той политики в отношении России, что приведет к ее дальнейшей изоляции из-за пренебрежения международным правом, нарушения суверенитета и территориальной целостности нашего государства, использования запрещенного оружия на территории другого государства. Конечно, надо усилить санкционные рычаги с РФ, и все партнеры понимают", - добавила она.
Между тем первая заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко отмечает, что в Украине давно нет российского посла, и дипломатов - минимум.
"Наши дипломатические отношения сведены к минимуму, в посольствах остались в основном консулы, для правовой и консульской помощи гражданам", - отметила она в Facebook.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- 26 марта стало известно, что Украина высылает 13 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего русского разведчика Скрипаля и его дочери.
- Впоследствии намерения высылать российских дипломатов из-за отравления в Британии экс-разведчика Сергея Скрипаля выразили представители Польши, Германии и Литвы.
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