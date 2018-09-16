Украина пока не выполнила условия для первого транша ЕС, - вице-президент Еврокомиссии
Об этом он заявил во время 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, условия включают борьбу с коррупцией, создание Антикоррупционного суда, проверку электронных деклараций, проверку бенефициарных владельцев компаний, а также улучшение администрирования налогов, управления государственными предприятиями.
По словам Домбровскиса, если украинская власть выполнит требования для первого транша в ближайшее время, то первый транш могут перечислить до конца года. Следующий транш может быть предоставлен весной 2019 года.
"После разговоров с представителями украинской власти мы видим, что работа идет, поэтому мы можем ожидать быстрого прогресса", - добавил вице-президент Еврокомиссии.
- Напомним, что 14 сентября представители Украины и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение относительно предоставления четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на €1 млрд.
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