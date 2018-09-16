Украина пока не выполнила условия для первого транша ЕС, - вице-президент Еврокомиссии

16 сентября, 2018, 20:55

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина пока не выполнила условия для предоставления первого транша в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС

Об этом он заявил во время 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, условия включают борьбу с коррупцией, создание Антикоррупционного суда, проверку электронных деклараций, проверку бенефициарных владельцев компаний, а также улучшение администрирования налогов, управления государственными предприятиями.

По словам Домбровскиса, если украинская власть выполнит требования для первого транша в ближайшее время, то первый транш могут перечислить до конца года. Следующий транш может быть предоставлен весной 2019 года.

"После разговоров с представителями украинской власти мы видим, что работа идет, поэтому мы можем ожидать быстрого прогресса", - добавил вице-президент Еврокомиссии.