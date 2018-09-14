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ЕС и Украина подписали соглашение о предоставлении последней 1 млрд евро макрофинансовой помощи


фото: REUTERS
Украина и ЕС подписали кредитное соглашение относительно четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 миллиард евро

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соглашения были подписаны президентом Петром Порошенко и европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

"Соглашение по четвертой программе макрофинансовой помощи Украине - это практический результат моих предыдущих политических договоренностей с Президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита "Восточного партнерства". ЕС предоставляет Украине макрофинансовую помощь с 2014 года", - подчеркнул Порошенко.

Отмечается, что в ближайшее время Министерство финансов совместно с Министерством иностранных дел внесет предложение Порошенко о необходимости безотлагательного представления на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о ратификации этих договоров.

Транши будут распределены равномерно, по 500 млн. евро каждый. При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения cторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнение Украиной условий предоставления первого транша.

Второй транш должен поступить весной 2019 по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

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