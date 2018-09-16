Борьба уже проиграна. Низкие тарифы на газ не помогут конкурировать с "Северным потоком 2", – Коболев

16 сентября, 2018, 21:11

Если построят Северный поток 2, конкурировать с ним путем предложения более низких тарифов не удастся из-за политической мотивированности проекта

Об этом председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), сообщает Еспресо.TV.

“Я всегда улыбаюсь, когда говорят, как мы будем конкурировать тарифами и разными условиями с Северным потоком 2. Борьба уже проиграна. Когда строили Северный поток 1, Украина имела самые низкие тарифы из всех европейских стран. И все равно объемы газа, которые пошли через Северный поток 1, перебросили из нашей системы”, – сказал Коболев.

По его мнению, Северный поток 2 составляет огромную геополитическую угрозу.

"Северный поток-2 – гораздо более широкая проблема, чем просто газовый вопрос. Оно касается безопасности Украины и не будет преувеличением сказать, что для нас это вопрос выживания", - сказал Коболев.

"Если у нас не будет газового транзита, это откроет двери для полноценного военного вторжения России в Украину. Это не только вопрос денег "Нафтогаза" Украины, но и вопрос безопасности. Не только нашей, но и всего Евросоюза", - подчеркнул председатель НАК.

По его словам, сейчас Украина получает около 3 млрд долларов в год за счет транзита.

"Если "Северный поток-2 сейчас запустится, то через 2 года проект может быть завершен. Как только это произойдет, все расчеты показывают, что транзита газа через Украину больше не будет", - сказал Коболев.

Он подчеркнул, что в таком случае часть транзита перейдет на "Турецкий поток", все остальное – на "Северный поток-2".

"Для нас это будет огромная потеря – 3 млрд долларов или 3% нашего внутреннего валового продукта, это огромная сумма", - подытожил руководитель "Нафтогаза".

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