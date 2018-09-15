В Херсоне разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина
Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 300 тыс. грн, передает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Полицейские установили, что один из участников группы покупал прекурсоры и изготавливал наркотик с помощью лабораторного оборудования. Другой находил клиентов и сбывал амфетамин путем "закладок". С потенциальными покупателями лично не встречался. Заказ принимал в мессенджерах и социальных сетях.
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Как рассказал начальник Управления противодействия наркопреступности областного главка полиции Андрей Денисьев, участники группы использовали меры конспирации, постоянно меняли номерные знаки на автомобиле и адреса квартир, которые использовали в нарколаборатории.
- Как уже сообщалось, начальник Главного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко считает необходимым юридически разделить ответственность за хранение наркотических средств с целью собственного употребления и с целью распространения среди других лиц.
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