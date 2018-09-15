В Херсоне разоблачили лабораторию по изготовлению амфетамина

15 сентября, 2018, 17:34

В Херсоне полицейские задержали двух мужчин, которые изготавливали и распространяли амфетамин. Во время обысков у них изъяли деньги, лабораторное оборудование, весы, фасовочный материал, 400 граммов прекурсоров, 2 пистолета и 350 граммов готового амфетамина

Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 300 тыс. грн, передает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Полицейские установили, что один из участников группы покупал прекурсоры и изготавливал наркотик с помощью лабораторного оборудования. Другой находил клиентов и сбывал амфетамин путем "закладок". С потенциальными покупателями лично не встречался. Заказ принимал в мессенджерах и социальных сетях.

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Как рассказал начальник Управления противодействия наркопреступности областного главка полиции Андрей Денисьев, участники группы использовали меры конспирации, постоянно меняли номерные знаки на автомобиле и адреса квартир, которые использовали в нарколаборатории.