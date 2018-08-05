Начальник полиции Киева предлагает декриминализировать хранение наркотиков. В незначительных дозах

5 августа, 2018, 22:26

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко считает необходимым юридически разделить ответственность за хранение наркотических средств с целью собственного употребления и с целью распространения среди других особ

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Может, я выскажу крамольную мысль и меня осудят многие коллеги, но я бы хранение наркотиков вывел бы в административную плоскость. Декриминализировать. И четко прописал хранение с целью сбыта, объем и количество", - отметил он.

Разделить эти два вида хранения - для себя и для распространения - он предлагает за весом обнаруженного вещества.

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"Если в кармане у человека сигарета - понятно, что это для себя. А если у него в кармане 10 пакетиков, расфасованных по сигаретах, то это уже хранение с целью сбыта. И отсутствие разделения сильно засоряет работу. Здесь мы снова возвращаемся к проблемам УПК (Уголовно-процессуальный кодеке - ред.). Задерживая человека с 2 граммами или с сигаретой, полицейский это изымает. Мы открываем уголовное производство. Идем в суд, чтобы получить разрешение на экспертизу. Сдаем экспертам, те исследуют и говорят: "Извините, здесь три-четыре грамма, а не пять". На уголовное дело не хватает, дело мы закрываем. И таких дел очень много, потому что патрули постоянно работают с такими людьми", - пояснил Крищенко.

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При этом он против легализации легких наркотиков:

"Я - не сторонник легализации, не считаю, что это улучшит ситуацию или наполнит бюджет".

Справка

Декриминализация - перевод определенного правонарушения из области уголовно-наказуемой ответственности к административной ответственности.