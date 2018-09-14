Испанские налоговики взялись за еще одну звезду "Реала"

14 сентября, 2018, 15:22

Хорватский футболист "Реала" Лука Модрич задолжал испанской налоговой 1,2 млн евро

Об этом сообщает El Mundo.

Испанское казначейство пытается получить от Модрича 1,2 млн евро, которые он должен уплатить за 2012 год. Хорват перешел в "Реал" в августе 2012 года и уплатил налог только за четыре следующих месяца.

Модрич уже имел проблемы с налоговой, когда не объявил о своем дохрде от имиджевых прав за 2013 и 2014 годы и был вынужден уплатить 2,1 млн евро.

На этой неделе другой футболист "Реала" - Марсело получил четыре месяца условно за неуплату налогов.

Бывший лидер испанского клуба Кришитану Роналду за неуплату налогов заплатил 19 млн евро штрафа и был осужден на два года условно.

Читайте также: Оффшорные звезды. Почему судят Роналду и других футболистов-мошенников в Испании