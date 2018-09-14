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Испанские налоговики взялись за еще одну звезду "Реала"


фото: elmundo.es
Хорватский футболист "Реала" Лука Модрич задолжал испанской налоговой 1,2 млн евро

Об этом сообщает El Mundo.

Испанское казначейство пытается получить от Модрича 1,2 млн евро, которые он должен уплатить за 2012 год. Хорват перешел в "Реал" в августе 2012 года и уплатил налог только за четыре следующих месяца.

Модрич уже имел проблемы с налоговой, когда не объявил о своем дохрде от имиджевых прав за 2013 и 2014 годы и был вынужден уплатить 2,1 млн евро.

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