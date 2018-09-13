В Крыму за время аннексии похитили по меньшей мере 42 человека, - ООН

13 сентября, 2018, 15:52

На территории Крыма за период аннексии Россией полуострова мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала по меньшей мере 42 случая похищения людей

Об этом во время презентации доклада о ситуации с правам человека в аннексированном Крыму заявила глава миссии ООН Фиона Фрейзер, передает "Укринформ".

"В течение отчетного периода (с 13 сентября 2017 до 30 июня 2018 года) мы задокументировали четыре новых случая насильственных исчезновений, из-за чего общее количество известных случаев с начала оккупации возросло до 42", - сказала Фрейзер.

Кроме того, по данным миссии, в Крыму продолжают арестовывать людей и содержать их под стражей. В течение последних 10 месяцев мониторинговая миссия ООН в Украине зафиксировала 11 случаев безосновательных арестов.

Также, по словам Фионы Фрейзер, притеснениям подвергаются коренной народ Крыма - крымские татары.

"Мы призываем власти РФ в Крыму прекратить произвольные обыски объектов частной собственности, принадлежащих крымским татарам, и воздержаться от принудительного применения в Крыму законодательства РФ. Мы также призываем РФ выполнить постановление Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса", - заявила глава миссии ООН.

При этом, по словам Фрейзер, на полуострове царит атмосфера безнаказанности, ведь за время аннексии Россией Крымского полуострова ни одного нарушителя прав человека не привлекли к ответственности за безосновательные аресты, пытки и похищения.