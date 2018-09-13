Силовики во время обысков в Крыму задержали двух активистов, третий - исчез

13 сентября, 2018, 10:02

Подконтрольные российской власти силовики проводят обыск в Бахчисарае, в доме активиста объединения "Крымская солидарность" Османа Белялова, во время чего задержали еще двух человек

Об этом сообщает пресс-центр "Крымской солидарности".

Выяснилось, что силовики утром проводят обыск в доме активиста империи Белялова, который занимается социально-бытовыми проблемами семей политзаключенных, а также активно участвует в организации праздников.

Отмечается, что во время обыска Белялова не было дома - он накануне уехал в Симферополь по делам, однако не доехал до места назначения и не выходит на связь.

"У Османа трое детей: все дошкольники, младшей - 2,5 месяца. Кроме этого, на его содержании сейчас семья брата политзаключенного Белялова Мемета, которого безосновательно арестовали и удерживают в СИЗО. Пожилые родители болеют, у матери сахарный диабет, проблемы с давлением ", - рассказывают в группе.

При этом силовики успели задержать Селима Тейфукова и Эльдара Умерова, которые снимали обыск на мобильные телефоны.

"Сначала к ребятам подошли сотрудники полиции и попросили документы, и сразу же люди в масках задержали активистов, ограничив им свободу передвижения. Сейчас они находятся у силовиков", - подытожили в ведомстве.