В правительстве привели доказательства, что Россия лжет о "Крымском титане"

13 сентября, 2018, 13:20

Российская власть распространяет дезинформацию и скрывает реальное положение вещей на заводе "Крымский титан"

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Вадим Черныш в эфире Еспресо.TV.

Он отметил, что российские власти скрывают все о техногенной катастрофе на полуострове. В частности, в фейсбуке и на улицах Крыма распространяют листовки-предупреждения, как действовать в этой ситуации, в которых говорится о хлорном виде производства, хотя на заводе на самом деле используется сульфатный вид производства.

"То есть информация вообще не соответствует технологиям, которые применяются на "Крымском титане". Из чего мы делаем вывод, что это попытка увести украинскую власть по ложному следу", - подчеркнул Черныш.

Напомним, в ночь на 24 августа на химическом предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске произошел выброс ядовитого химического вещества. По данным ГНСУ, по состоянию на 8:00 понедельника, 10 сентября, уже по меньшей мере 59 человек выехали из Крыма на Херсонщину в связи с химическим выбросом.

Несколько десятков украинских пограничников обратились за медицинской помощью из-за отравления от химического выброса. В школах и детсадах Херсона остановили обучение из-за выбросов в Крыму. На оккупированном полуострове идут кислотные дожди, людей просят сидеть дома.