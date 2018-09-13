Украинцы купили в банках рекордный объем валюты

13 сентября, 2018, 15:01

Впервые с октября 2017 года показатель покупки валюты населением через банки превысил ее продажу

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В августе украинцы обновили рекорд максимальной покупки валюты через банковскую систему с начала 2015 года, купив валюту на $1,045 миллиарда.

На сайте НБУ сообщается, что впервые с октября 2017 года показатель покупки валюты населению через банки превысил ее продажу и составил $46 млн.

В то же время, с начала года продажи валюты населением через банки превышают ее покупку на $1,324 млрд.