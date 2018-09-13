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Украинцы купили в банках рекордный объем валюты


фото: REUTERS
Впервые с октября 2017 года показатель покупки валюты населением через банки превысил ее продажу

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В августе украинцы обновили рекорд максимальной покупки валюты через банковскую систему с начала 2015 года, купив валюту на $1,045 миллиарда.

На сайте НБУ сообщается, что впервые с октября 2017 года показатель покупки валюты населению через банки превысил ее продажу и составил $46 млн.

В то же время, с начала года продажи валюты населением через банки превышают ее покупку на $1,324 млрд.

 
 
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