Нацбанк купил $61 млн по курсу 25,95 грн/$
12 марта, 2018, 15:20
Национальный банк Украины купил во время валютного аукциона $61 млн по средневзвешенному курсу 25,9465 грн/долл.
Об этом сообщает сайт НБУ.
При этом максимальный курс покупки валюты составил 25,93 грн/долл., максимальный - 25,95 грн/долл.
В понедельник, 12 марта, регулятор установил официальный валютный курс на уровне 26,09 грн/долл., 32,4 грн/евро, 4,59 грн за 10 российских рублей.
Межбанк открылся долларом по 26,05 грн в покупке и 26,01 грн в продаже. Позже доллар подешевел до 25,89-25,92 грн в покупке и продаже соответственно.
Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 15:20 составила 26,05 грн в покупке и 26,15 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 26,4 грн/долл., в продаже доллар достигает 26,8 грн.
- Напомним, 7 марта НБУ купил $58,8 млн по цене от 26,1 грн/долл. до 26,12 грн/долл.
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