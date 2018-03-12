Нацбанк купил $61 млн по курсу 25,95 грн/$

12 марта, 2018, 15:20

Национальный банк Украины купил во время валютного аукциона $61 млн по средневзвешенному курсу 25,9465 грн/долл.

Об этом сообщает сайт НБУ.

При этом максимальный курс покупки валюты составил 25,93 грн/долл., максимальный - 25,95 грн/долл.

В понедельник, 12 марта, регулятор установил официальный валютный курс на уровне 26,09 грн/долл., 32,4 грн/евро, 4,59 грн за 10 российских рублей.

Межбанк открылся долларом по 26,05 грн в покупке и 26,01 грн в продаже. Позже доллар подешевел до 25,89-25,92 грн в покупке и продаже соответственно.

Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 15:20 составила 26,05 грн в покупке и 26,15 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 26,4 грн/долл., в продаже доллар достигает 26,8 грн.