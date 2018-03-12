 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нацбанк купил $61 млн по курсу 25,95 грн/$

Национальный банк Украины купил во время валютного аукциона $61 млн по средневзвешенному курсу 25,9465 грн/долл.

Об этом сообщает сайт НБУ.

При этом максимальный курс покупки валюты составил 25,93 грн/долл., максимальный - 25,95 грн/долл.

В понедельник, 12 марта, регулятор установил официальный валютный курс на уровне 26,09 грн/долл., 32,4 грн/евро, 4,59 грн за 10 российских рублей.

Межбанк открылся долларом по 26,05 грн в покупке и 26,01 грн в продаже. Позже доллар подешевел до 25,89-25,92 грн в покупке и продаже соответственно.

Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 15:20 составила 26,05 грн в покупке и 26,15 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 26,4 грн/долл., в продаже доллар достигает 26,8 грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2018 понедельник

больше новостей

12 марта, 2018 понедельник

11 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать