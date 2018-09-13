СБУ назвала фейком видео "фигуранта дела Бабченко"
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Украинская правда".
"Это фейк. Человек с территории Российской Федерации заявляет, что он агент СБУ. Вас это ни на что не наталкивает? Это фейк, который полностью не соответствует действительности", - сказала она.
На вопрос, или человек, зафиксированный на видео, действительно тот Пивоварник - заказчик из фонда Путина, на которого указывал обвиняемый в организации "убийства" Бабченко Борис Герман, Гитлянская сказала:
"Я не могу его идентифицировать. Думаю, что для того, чтобы говорить, реальный это человек или нереальный, надо провести какую-то экспертизу. Но я могу точно сказать: то, что говорит этот человек, похожий на Пивоварника, не соответствует действительности".
Также добавила, что экспертизу ролика проводить не будут, потому что "зачем экспертиза фейкового видео с фейковыми цитатами?".
На вопрос, может ли это быть важно для установления лица и его местонахождение, Гитлянская ответила:
"Это не моя компетенция отвечать на такие вопросы. На это может ответить только следователь по делу".
- В ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве якобы убили известного политэмигранта, бывшего российского, а ныне уже украинского, журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.
- Правоохранителям удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- Голосеевский районный суд города Киева после сделки со следствием приговорил к 4,5 года лишения свободы Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
- В сети появилось видео, на котором подозреваемый в заказе убийства журналиста Аркадия Бабченко Вячеслав Пивоварник заявляет, что СБУ завербовала его в 2010 году.
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