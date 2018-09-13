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СБУ назвала фейком видео "фигуранта дела Бабченко"

Служба безопасности Украины называет фейковым видеообращение Вячеслава Пивоварника, который назвал себя фигурантом "дела Бабченко", заявил, что он является агентом СБУ

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Украинская правда".

"Это фейк. Человек с территории Российской Федерации заявляет, что он агент СБУ. Вас это ни на что не наталкивает? Это фейк, который полностью не соответствует действительности", - сказала она.

На вопрос, или человек, зафиксированный на видео, действительно тот Пивоварник - заказчик из фонда Путина, на которого указывал обвиняемый в организации "убийства" Бабченко Борис Герман, Гитлянская сказала:

"Я не могу его идентифицировать. Думаю, что для того, чтобы говорить, реальный это человек или нереальный, надо провести какую-то экспертизу. Но я могу точно сказать: то, что говорит этот человек, похожий на Пивоварника, не соответствует действительности".

Также добавила, что экспертизу ролика проводить не будут, потому что "зачем экспертиза фейкового видео с фейковыми цитатами?".

На вопрос, может ли это быть важно для установления лица и его местонахождение, Гитлянская ответила:

"Это не моя компетенция отвечать на такие вопросы. На это может ответить только следователь по делу".

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