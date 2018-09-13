СБУ назвала фейком видео "фигуранта дела Бабченко"

13 сентября, 2018, 12:00

Служба безопасности Украины называет фейковым видеообращение Вячеслава Пивоварника, который назвал себя фигурантом "дела Бабченко", заявил, что он является агентом СБУ

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает "Украинская правда".

"Это фейк. Человек с территории Российской Федерации заявляет, что он агент СБУ. Вас это ни на что не наталкивает? Это фейк, который полностью не соответствует действительности", - сказала она.

На вопрос, или человек, зафиксированный на видео, действительно тот Пивоварник - заказчик из фонда Путина, на которого указывал обвиняемый в организации "убийства" Бабченко Борис Герман, Гитлянская сказала:

"Я не могу его идентифицировать. Думаю, что для того, чтобы говорить, реальный это человек или нереальный, надо провести какую-то экспертизу. Но я могу точно сказать: то, что говорит этот человек, похожий на Пивоварника, не соответствует действительности".

Также добавила, что экспертизу ролика проводить не будут, потому что "зачем экспертиза фейкового видео с фейковыми цитатами?".

На вопрос, может ли это быть важно для установления лица и его местонахождение, Гитлянская ответила:

"Это не моя компетенция отвечать на такие вопросы. На это может ответить только следователь по делу".