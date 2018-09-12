Ученые научились определять настроение человека по активности его мозга

12 сентября, 2018, 16:38

Ученым из США удалось создать алгоритм эффективного мониторинга настроения человека, наблюдая за активностью его мозга

Об этом говорится в материале Nature Biotechnology.

Изучив динамику настроения семи пациентов с эпилепсией, в мозг которым вживлены электроды для мониторинга нападений, исследователи смогли связать определенные паттерны нейронной активности лимбической системы и других отделов мозга, которые отвечают за эмоциональную реакцию.

Целью ученых было не только найти корреляцию между паттернами активности мозга и настроением пациентов, но и отследить, как они меняются со временем. Для этого ученые в течение нескольких дней с помощью стандартизированного опроса отслеживали динамику настроения участников исследования.

На основании полученных данных ученые построили статистическую модель нейронного кодирования - взаимосвязи между патерном активности нейронов и стимулом. Эта модель научилась соотносить определенную активность наблюдаемых участков мозга с баллом по шкале эмоционального опроса.

Обученную модель потом проверили на тех же пациентах и выяснили, что с помощью предложенной модели можно эффективно прогнозировать субъективную оценку собственного настроения, полученную с помощью теста.

Корреляция между настроением, определенным по мозговой активности, и настроением, измеренным с помощью опросника

Ученым, таким образом, удалось создать и испытать метод мониторинга настроения по мозговой активности в сразу нескольких отделах головного мозга, которые участвуют в эмоциональной реакции. В будущем такой метод мониторинга настроения пациентов может быть полезен для диагностики аффективных расстройств.

Кроме того, он также дает возможность разработки методов мониторинга и лечения аффективных расстройств с помощью систем обратной связи: использование данных об электрической активности определенных популяций нейронов для их прямого таргетирования.