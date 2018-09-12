ЕС выделит Украине первый транш помощи до конца года, - Климкин
12 сентября, 2018, 17:13
Европейский Союз выделит Украине первый транш макрофинансовой помощи до конца года
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы говорим об этом год, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи ЕС.
Вместе с тем он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предполагающей, в частности, условия выделения кредита.
Ранее сообщалось о том, что заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Украину 13-14 сентября и примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро.
- Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 из-за невыполнения страной оговоренных условий.
- В конце июня 2018 ЕС утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, которые пойдут на покрытие финансовых потребностей страны, поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.
- В июле предоставление Украине 1 млрд евро подписал президент Европарламента Антонио Таяни.
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