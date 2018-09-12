ЕС выделит Украине первый транш помощи до конца года, - Климкин

12 сентября, 2018, 17:13

Европейский Союз выделит Украине первый транш макрофинансовой помощи до конца года

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы говорим об этом год, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сроках предоставления первого транша макрофинансовой помощи ЕС.

Вместе с тем он напомнил, что на днях будет подписан Меморандум программы, предполагающей, в частности, условия выделения кредита.

Ранее сообщалось о том, что заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Украину 13-14 сентября и примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро.