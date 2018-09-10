 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вице-президент Еврокомиссии едет в Киев подписывать соглашение о транше в 1 млрд евро

Валдис Домбровскис
Валдис Домбровскис
фото: ec.europa.eu
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 13-14 сентября будет находиться с визитом в Киеве и примет участие в подписании меморандума о макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Господин Валдис Домбровскис в Киеве до 14 сентября примет участие в церемонии подписания программы макрофинансовой помощи, встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и. о. министра финансов Оксаной Маркаровой и примет участие в заседании Ялтинской Европейской Стратегии", - говорится в сообщении.

В конце июня ЕС утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, что направят на покрытие финансовых потребностей страны, поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

В июле предоставлении Украине 1 млрд евро подписал президент Европарламента Антонио Таяни.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать