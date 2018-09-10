Вице-президент Еврокомиссии едет в Киев подписывать соглашение о транше в 1 млрд евро

10 сентября, 2018, 12:38

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис 13-14 сентября будет находиться с визитом в Киеве и примет участие в подписании меморандума о макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Господин Валдис Домбровскис в Киеве до 14 сентября примет участие в церемонии подписания программы макрофинансовой помощи, встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и. о. министра финансов Оксаной Маркаровой и примет участие в заседании Ялтинской Европейской Стратегии", - говорится в сообщении.

В конце июня ЕС утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, что направят на покрытие финансовых потребностей страны, поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

В июле предоставлении Украине 1 млрд евро подписал президент Европарламента Антонио Таяни.