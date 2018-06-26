ЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для Украины
26 июня, 2018, 12:15
Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи
Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС.
"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.
После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.
Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному оказанию миллиарда помощи. Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме.
- Ранее сообщалось, что выделение 1 млрд евро Украине поддержал Европарламент.
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