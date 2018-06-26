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ЕС окончательно утвердил миллиард евро помощи для Украины


фото: REUTERS
Совет Европейского Союза во вторник, 26 июня, утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Об этом сообщается в официальном Twitter пресс-службы Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.

После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.

Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному оказанию миллиарда помощи. Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме.

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