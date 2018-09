Amazon снимает сериал про легендарного футболиста Марадону

12 сентября, 2018, 16:20

Компания Amazon Prime Video запускает сериал про знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадону

Об этом сообщает Mundial в twitter.

В разные периоды жизни Марадоны его роль исполнят 31-летний Николас Голдшмидт, 32-летний Назарено Касеро и 57-летний Хуан Паломино.

Съемки сериала проходили в Аргентине, Уругвае, Испании, Италии и Мексике. Каждый эпизод фильма продлится 1 час, точное количество серий и сроки запуска в эфир пока не объявлены.

Глава ответственной продакшн-студии BTF Media Франсиско Сордеро заявил, что они продемонстрируют беспрецедентную сторону жизни аргентинской звезды и покажут его не только как чемпиона, но и как человека.

First look at the actors playing Maradona in a new @PrimeVideo series about his life: Nazareno Casero, Juan Palomino, and Nicolas Goldschmidt. pic.twitter.com/W5rgyE5NBG

- MUNDIAL (@MundialMag) 11 сентября 2018 г.