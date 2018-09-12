Amazon снимает сериал про легендарного футболиста Марадону
Об этом сообщает Mundial в twitter.
В разные периоды жизни Марадоны его роль исполнят 31-летний Николас Голдшмидт, 32-летний Назарено Касеро и 57-летний Хуан Паломино.
Съемки сериала проходили в Аргентине, Уругвае, Испании, Италии и Мексике. Каждый эпизод фильма продлится 1 час, точное количество серий и сроки запуска в эфир пока не объявлены.
Глава ответственной продакшн-студии BTF Media Франсиско Сордеро заявил, что они продемонстрируют беспрецедентную сторону жизни аргентинской звезды и покажут его не только как чемпиона, но и как человека.
First look at the actors playing Maradona in a new @PrimeVideo series about his life: Nazareno Casero, Juan Palomino, and Nicolas Goldschmidt. pic.twitter.com/W5rgyE5NBG
- MUNDIAL (@MundialMag) 11 сентября 2018 г.
- В начале сентября Диего Марадона возглавил мексиканский футбольный клуб, несмотря на то, что летом заключил контракт с брестским "Динамо", в котором должен быть президентом клуба.
- В июле состоялась презентация Диего Марадоны на посту президента брестского "Динамо".
- Аргентинец женился на 28-летней модели, которую ранее обвинял в краже.
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