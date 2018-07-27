Марадона женится на модели, которую обвинял в краже

27 июля, 2018, 13:00

Легенда футбола Диего Марадона обручился с 28-летней Росио Оливе, которую он ранее обвинял в краже драгоценностей

Об этом сообщает Mirror.

57-летний Диего Марадона подарил кольцо своей возлюбленной - модели Росио Оливе, на вечеринке в честь ее 28-летия. Предложение знаменитый футболист сделал в присутствии 45 гостей.

В 2014 году аргентинец уже делал Росио предложение, но тогда пара скандально рассталась. Марадона обвинил девушку в краже драгоценностей, но позже забрал заявление из полиции.