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Марадона женится на модели, которую обвинял в краже


фото: Mirror
Легенда футбола Диего Марадона обручился с 28-летней Росио Оливе, которую он ранее обвинял в краже драгоценностей

Об этом сообщает Mirror.

57-летний Диего Марадона подарил кольцо своей возлюбленной - модели Росио Оливе, на вечеринке в честь ее 28-летия. Предложение знаменитый футболист сделал в присутствии 45 гостей.

В 2014 году аргентинец уже делал Росио предложение, но тогда пара скандально рассталась. Марадона обвинил девушку в краже драгоценностей, но позже забрал заявление из полиции.

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