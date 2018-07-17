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Броневик и объятия с Милевским: Марадона устроил шоу на своей презентации в Беларуси


фото: by.tribuna.com
Знаменитый аргентинец Диего Марадона устроил яркую презентацию на посту президента брестского "Динамо"

Об этом сообщает "Трибуна".

Марадона появился на стадионе в Бресте перед матчем между "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска на бронированном автомобиле и вылез из его люка. Перед игрой аргентинец обнялся с бывшим форвардом сборной Украины Артемом Милевским и пожал руки всем футболистам брестского клуба.

За игрой новый президент "Динамо" наблюдал из VIP-ложи. Матч завершился поражением клуба из Бреста со счетом 1:3.

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