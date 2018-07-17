Броневик и объятия с Милевским: Марадона устроил шоу на своей презентации в Беларуси
17 июля, 2018, 10:30
Знаменитый аргентинец Диего Марадона устроил яркую презентацию на посту президента брестского "Динамо"
Об этом сообщает "Трибуна".
Марадона появился на стадионе в Бресте перед матчем между "Динамо" и "Шахтером" из Солигорска на бронированном автомобиле и вылез из его люка. Перед игрой аргентинец обнялся с бывшим форвардом сборной Украины Артемом Милевским и пожал руки всем футболистам брестского клуба.
За игрой новый президент "Динамо" наблюдал из VIP-ложи. Матч завершился поражением клуба из Бреста со счетом 1:3.
- В мае брестское "Динамо" сенсационно назначило Диего Марадону на пост президента клуба.
- Аргентинец получал от ФИФА 11 тыс. евро за каждый день пребывания на чемпионате мира по футболу в России.
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